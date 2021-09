Opnieuw bacterie gevonden in drinkwater Noordoost-Twente

"Wij vinden het heel erg vervelend, want we begrijpen dat het kookadvies aanzienlijke impact heeft. Wij doen er momenteel echt alles aan om zo snel als mogelijk weer schoon en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren", zegt Hester Latenstein van Voorst van Vitens tegen RTV Oost .

Het is de tweede keer in korte tijd dat de 26.000 huishoudens in die gemeenten hun water moeten koken. Vorige week ontdekte Vitens dat het drinkwater in Noordoost-Twente vervuild was door bacteriën. Het probleem leek opgelost, maar gisteren werd toch weer een lage hoeveelheid enterococcen gevonden.

Vitens biedt geen schadevergoeding aan voor inwoners die drinkwater in de winkel kopen. Het bedrijf zegt dat gekookt water uit de kraan veilig is en dat water kopen een keuze is. De stroomkosten voor huishoudens bedragen volgens het waterbedrijf naar verwachting zo'n 2,5 eurocent per dag. Pas als de extra kosten boven de 40 euro per dag uitkomen, is het mogelijk een schadevergoeding aan te vragen.