Britse kustwacht traint in het terugsturen van migranten op volle zee

Op beelden is te zien hoe met jetski's wordt geoefend om rubberboten op het water tegen te houden, zodat ze niet in de Engelse territoriale wateren komen.

Deze zogenoemde 'push-backs' op zee vallen onder de controversiële plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patel, die strenger wil optreden nadat er vorige week een record werd gebroken wat betreft het aantal migranten dat de Britse kust bereikt.

In de week tot aan 10 september kwamen 1959 mensen via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aan. De totale stand voor dit jaar staat op 14.461 - al bijna twee keer zo veel als in heel 2020.

De training van de kustwacht moet voor het einde van het de maand voltooid zijn, zodat de technieken nog dit jaar kunnen worden toegepast. Onduidelijk is echter, hoe de migranten na de 'push-back' weer aan de Franse kustwacht worden overgedragen.

Volgens sommige bronnen zijn de Britten van plan om Franse officieren in te lichten wanneer er een boot in hun territoriale wateren gered moet worden - zodat de wettelijke verantwoordelijkheid voor de migranten weer aan de Franse kant komt te liggen.

Asielzoekers criminaliseren

Volgens Franse politici zijn de acties in strijd met het internationaal maritiem recht en kan het tot gevaarlijke situaties op zee leiden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, schreef op Twitter dat de plannen van Patel 'de vriendschap' tussen de landen 'ondermijnen.' Ook sprak Darmanin over 'chantage' en 'politieke grootspraak.'

Priti Patel, die zich sterk heeft geprofileerd met de belofte om meer controle uit te oefenen op de Britse grenzen - een belangrijk thema bij de Brexit - staat onder politieke druk om iets te doen aan de problematiek in het Kanaal.

Behalve aan de push-backs werkt Patel al langer aan een controversieel wetsvoorstel om het huidige asielsysteem te hervormen. Daarin stelt ze onder andere voor illegale asielzoekers te criminaliseren, of naar het voorbeeld van Australië in het buitenland op te vangen.

Bij mensenrechtenorganisaties hebben de plannen van Patel tot felle kritiek geleid. Dat het aantal migranten dat de oversteek waagt nu zo sterk toeneemt, heeft mogelijk te maken met het toekomstig beleid: ze zouden het Verenigd Koninkrijk nog willen bereiken voordat een dergelijke wet van kracht wordt.