'Kabinet negeerde noodoproepen Afghaans personeel ambassade'

Het kabinet heeft noodoproepen van Afghaanse ambassademedewerkers maandenlang genegeerd. Dat zou blijken uit correspondentie tussen Kabul en Den Haag, die de Volkskrant in handen heeft.

Volgens de krant smeekten de ambassadeur en lokale stafleden al sinds maart 2020 om voorbereidingen te treffen, zodat zij en hun familie snel konden vertrekken als de opmars van de Taliban zou doorzetten.

Maar de ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asielzaken) namen tot twee dagen voor de val van de Afghaanse hoofdstad geen besluit over het moment waarop lokale medewerkers van de ambassade en hun gezin in veiligheid gebracht zouden worden en of "inwonende en afhankelijke familieleden" mochten meereizen. Onder hen was personeel dat al twintig jaar voor Nederland werkte, schrijft de Volkskrant.

'Kerngezin'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat het de conclusies uit het artikel niet deelt. Het stelt dat de ambassademedewerkers zo lang mogelijk hebben doorgewerkt, omdat zij nodig waren voor de afhandeling van de tolkenregeling. Ook zou de val van Kabul "onvoorzien snel" zijn gekomen.

Het ministerie zegt dat alle 37 lokale medewerkers, met hun partner en kinderen, vier dagen na de inname van de stad geëvacueerd waren. In totaal gaat het dan om 210 mensen. Daarmee zou het kabinet zich aan zijn beluit van 9 juli van dit jaar hebben gehouden om deze mensen met hun "kerngezin" zo snel mogelijk te helpen.

Volgens het feitenrelaas dat het kabinet vorige week naar de Tweede Kamer stuurde is op 14 augustus, een dag voor de val van Kabul, alsnog besloten dat ook enkele "inwonende en afhankelijke familieleden", die geen deel uitmaken van het "kerngezin" mochten meereizen, omdat het ambassadepersoneel geen tijd gehad hen nog ergens anders in veiligheid te brengen. Maar het kabinet zei daarbij dat de evacuatie in het algemeen beperkt bleef tot het "kerngezin".

Kamerdebat waarschijnlijk later op de dag

Vanaf 11.30 uur is er een debat over Afghanistan in de Tweede Kamer. Het ziet ernaar uit dat er aan het begin een paar uur uitstel wordt gevraagd, omdat er gisteravond laat nog een nog een brief kwam van de drie bewindspersonen. Daarin staat onder meer dat niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, de komende tijd kunnen worden geëvacueerd, omdat de omstandigheden te veel verslechterd zijn.

Er zijn waarschijnlijk 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven. De Kamer zal naar het zich laat aanzien om meer leestijd vragen.

De Kamer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek naar de evacuaties uit Afghanistan wordt gedaan.