Zwaargewonde man vertrekt uit ziekenhuis Helmond en overlijdt op straat

Een zwaargewonde man is afgelopen nacht op straat overleden kort nadat hij zelf het ziekenhuis in Helmond had verlaten. De man vertrok in verwarde toestand, de politie was op zoek naar hem.

Het gaat volgens de politie om een man die eerder op de dag met zware verwondingen binnen werd gebracht in het Elkerliek ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man zijn verwondingen had opgelopen, daar doet de politie onderzoek naar.

Zoeken met helikopter

De man vertrok rond 23.00 uur uit het ziekenhuis. De politie begon een zoekactie en zette ook een helikopter in om hem te vinden, schrijft Omroep Brabant.

Ruim een uur later werd de man gevonden op een oprit van een woning, vlak bij het ziekenhuis. Hij was er slecht aan toe en overleed kort daarna. Over zijn identiteit zijn nog geen mededelingen gedaan.