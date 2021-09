Duitse jongeren in hongerstaking eisen klimaatgesprek met Kanzlerkandidaten

Als Jacob Heinze (27) opstaat pakt hij snel de arm van een vriendin en sluit zijn ogen: te vlug opgestaan, hij is duizelig. Samen met vijf anderen is hij in Berlijn in hongerstaking voor het klimaat. Het is hem aan te zien. Zijn broek slobbert om zijn benen en in zijn schoenen draagt hij isolatiefolie om te voorkomen dat hij 's avonds te veel last heeft van de kou.

Twee weken zitten Heinze en zijn vrienden nu zonder eten in een provisorisch tentenkamp. Er hangen spandoeken, iemand heeft zijn hond meegenomen en ook hangt er een handgeschreven checklist waarop staat wat er moet gebeuren wanneer iemand out gaat en niet meer reageert: de hulpdiensten inschakelen.

De plek van het kamp is met zorg gekozen: om de hoek bij de belangrijkste regeringsgebouwen. Op 26 september zijn de Duitse parlementsverkiezingen en daar heeft de voornaamste eis van de hongerstakers mee te maken. Want vóór die verkiezingen willen ze live op tv met de belangrijkste lijsttrekkers in gesprek over het klimaat.