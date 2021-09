Wekdienst 15/9: Afghanistandebat • Von der Leyen houdt 'State of the Union'

De dag start grijs met wolken en regionaal mist. Lokaal kan wat regen vallen. In de loop van de dag breekt de zon soms door. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige van zuid naar west draaiende wind.

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert over de evacuatiemissie uit Afghanistan en Ursula von der Leyen spreekt voor het Europees Parlement de jaarlijkse beleidsnota, de State of the Union, uit.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zal de jaarlijkse State of the Union uitspreken, over hoe het met de Europese Unie gaat en welke beleidsplannen de Commissie wil gaan indienen in het komende jaar.

Ajax begint het eerste groepsduel in de Champions League met een uitwedstrijd tegen Sporting Clube de Portugal. De wedstrijd in Lissabon wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld en is live te volgen via een liveblog op nos.nl en op NPO Radio 1.

Wat heb je gemist?

Niet alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, zullen de komende tijd worden geëvacueerd. Dat schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De omstandigheden in Afghanistan zijn zo veranderd dat grootschalige evacuaties niet meer mogelijk zijn. Daardoor zullen niet alle mensen die zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gemeld en aan de voorwaarden voldoen naar Nederland kunnen komen.

Alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, tolken en een kleine groep andere Afghaanse medewerkers wordt een uitzondering gemaakt. "Het kabinet wil hun overkomst naar Nederland zodra mogelijk faciliteren."

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de situatie in Afghanistan. Demissionair premier Mark Rutte, Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) beantwoorden vragen over de Nederlandse evacuatiemissie uit Afghanistan.

Ander nieuws uit de nacht

Reddingsbrigade zoekt vermiste zeiler Lauwersmeer, zeilboot leeg aangetroffen: De zoekactie begon gisteravond rond 20.00 uur. Aan boord was nog wel wat kleding van de man, maar de zeiler zelf is nog spoorloos.

Premier Haïti ontslaat aanklager die hem in verband brengt met moord president: Uit telefoongegevens blijkt volgens aanklager Bed-Ford Claude dat premier Ariel Henry in de uren na de moord minutenlang heeft gebeld met het vermoedelijke brein achter de aanslag.

Chinese ambassadeur niet welkom in Brits Lagerhuis vanwege sancties: Peking legde de strafmaatregelen op aan de Britse parlementariërs omdat ze kritiek hebben geuit op de mensenrechtensituatie in China.

En dan nog even dit:

In Venetië is deze maand voor het eerst sinds de pandemie 80 procent van de hotelbedden bezet: alleen Amerikanen en Aziaten ontbreken nog. Tourgidsen loodsen groepen toeristen door de smalle straatjes en op de grachten klotsen gondels en taxiboten weer tegen elkaar aan.

Maar de inwoners van de Italiaanse stad zijn teleurgesteld. Het gemeentebestuur had zich voorgenomen om het massatoerisme in de stad aan te pakken en de stad leefbaarder te maken. Maar daar is weinig van terechtgekomen, merkt correspondent Heleen D'Haens.