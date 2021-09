International Rensch is gatenvuller bij Ajax: 'Heb heel goede spelers voor me'

Een teleurstelling wil hij zijn huidige rol als gatenvuller - dan is Rensch rechtsback, de volgende keer linksback - dan ook niet noemen. De 18-jarige verdediger wil gewoon veel spelen. "Dat wil iedere jonge speler. Of elke oudere speler."

Hij debuteerde in Oranje, met een assist nog wel, maar is bij Ajax afhankelijk van het al dan niet meedoen van concurrenten. Lastig, frustrerend misschien zelfs. Maar Devyne Rensch, hij noemt zichzelf niet voor niets "een heel bescheiden jongen", berust voorlopig in zijn lot.

Rensch zit in de selectie van Ajax voor het uitduel met Sporting Clube de Portugal. Het is de eerste groepswedstrijd van het Champions League-seizoen. De wedstrijd in Lissabon begint om 21.00 uur en is live te volgen via een liveblog op onze online platformen en op NPO Radio 1. Om 23.30 uur is een samenvatting te zien in het NOS Journaal.

Met als gevolg dat Rensch dit seizoen vooral linksback is. Niet per se zijn positie, maar dat is rechtsback ook niet. In de Ajax-jeugd stond de rustige verdediger veel in het centrum, een plek die hij nog altijd ambieert.

Eén daarvan is Noussair Mazraoui. De Marokkaans international liep vorig seizoen een blessure op, waarna Rensch ogenschijnlijk moeiteloos zijn positie overnam. Maar Mazraoui is weer topfit én uitstekend in vorm.

"Ik had zelf ook niet gedacht dat ik vorig jaar zo veel zou spelen. Ik heb gewoon goede spelers voor me, dat moet ik accepteren."

"Nu ik nog zo jong ben en nog geen basis sta, maakt het me niet zo veel uit waar ik mijn minuten maak. Rechtsback, linksback, noem maar op. Als ik maar aan minuten kom. Maar op een gegeven moment moet ik wel mijn positie gaan zoeken en wordt het kijken waar die is."

We hebben het daar wel over gehad. Maar Van Gaal vond me zó'n goede speler...

Maar Rensch heeft het dus niet voor het zeggen, maakt zijn minuten waar die hem gegund worden. In dat opzicht is het eigenlijk opmerkelijk dat hij werd opgeroepen. Bondscoach Louis van Gaal tilt normaliter zwaar aan de hoeveelheid speeltijd van zijn internationals op clubniveau.

"We hebben het daar wel over gehad. Maar hij vond me zó'n goede speler...", aldus Rensch. "En hij heeft ook aangegeven dat ik het in de minuten die ik had gekregen heel goed deed. Daar was hij wel tevreden over."

De liefde tussen speler en bondscoach was overigens wederzijds. "Hij is altijd eerlijk, dat vindt iedereen belangrijk, dat je weet waar hij voor staat. Het is een heel goede trainer, met veel ervaring, dat merk je ook. We zijn zeker tevreden met 'm", aldus de 18-jarige Rensch over zijn 70-jarige trainer.

Champions League-debuut

Woensdagavond staat hij voor een volgende mijlpaal in zijn nog jonge loopbaan, als Ajax op bezoek gaat bij Sporting Clube de Portugal. Een kans voor Rensch om zijn eerste minuten te maken op het allerhoogste clubniveau. "Ik heb alleen tegen Atalanta op de bank gezeten, vorig jaar. Dat is mijn enige ervaring in de Champions League. Jammer genoeg geen fijne."