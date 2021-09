Bayern wederom klasse beter dan Barcelona, Danjuma scoort voor Villarreal

Bayern viert de 0-1, Barça baalt - Pro Shots

Zo erg als dertien maanden geleden (2-8 verlies) werd het niet, maar het verschil was nog steeds groot bij de start van de groepsfase van een nieuw seizoen in de Champions League. Een machteloos FC Barcelona verloor kansloos van het Bayern München van coach Julian Nagelsmann (0-3). Barça-coach Ronald Koeman had een plek in de basis ingeruimd voor aanwinst Luuk de Jong, die daarmee zijn debuut maakte. De spits stond in een 5-3-2-systeem samen voorin met Memphis Depay. De twee Nederlanders hadden niets in te brengen en dat gold ook voor middenvelder Frenkie de Jong.

Memphis Depay - Reuters

Symptomatisch voor de Catalaanse armoede was de statistiek dat Barcelona geen enkele doelpoging tussen de palen liet noteren. Bayern was een stuk doelgerichter. Tien minuten voor rust schoot Thomas Müller de bal via de rug van Eric Garcia achter zijn landgenoot en Barça-doelman Marc-André ter Stegen (0-1). Na rust bleef Bayern de beter voetballende ploeg en kwamen de Duitsers in de 56ste minuut op een 2-0 voorsprong. Jamal Musiala knalde op de paal, waarna Robert Lewandowski er als de kippen bij was om binnen te prikken. Luuk de Jong werd in de 67ste minuut met een wissel uit zijn lijden verlost. Hij zag vanaf de bank dat Lewandowski weer alert, nadat invaller Serge Gnabry de paal had geraakt (0-3). Koeman keek met een zorgelijke blik toe. In dezelfde groep E bleef het bij Dinamo Kiev - Benfica 0-0. Danjuma trefzeker In Groep F was Arnaut Danjuma Groeneveld succesvol tijdens een invalbeurt voor Villarreal. Bij een 1-1 stand thuis tegen Atalanta kwam hij in de 61ste minuut binnen de lijnen. In de 73ste minuut schoot hij knap binnen, nadat Atalanta in de opbouw balverlies had geleden. Robin Gosens maakte er nog 2-2 van.

Arnaut Danjuma viert zijn goal met Francis Coquelin - Pro Shots

Bij Atalanta viel Teun Koopmeiners in de 70ste minuut in voor Marten de Roon. Botman vs. Weghorst Lille tegen VfL Wolfsburg was het duel tussen Lille-verdediger Sven Botman en Wolfsburg-spits Wout Weghorst. Het treffen eindigde onbeslist: 0-0. Het Wolfsburg van coach Mark van Bommel speelde het laatste half uur met tien man door een tweede gele kaart voor John Brooks, gegeven door scheidsrechter Danny Makkelie. Op advies van de VAR (Kevin Blom, geassisteerd door Pol van Boekel) werd een Lille-goal van Jonathan David afgekeurd en ging een strafschop voor Lille in blessuretijd niet door. Met een glimlach incasseerde Van Bommel in de hectische slotfase een gele kaart. Lukaku bezorgt Chelsea de winst Bekerhouder Chelsea kende thuis de nodige moeite met FC Zenit maar won zijn eerste duel in groep H wel: 1-0. Chelsea had het lastig met de Russische defensie die pas brak ver in de tweede helft.

Romelu Lukaku (l) en Jorginho (r) - AFP

Romelu Lukaku kopte de bal in de 69ste minuut beheerst in de linkerhoek. Hakim Ziyech was toen al vervangen bij de Londenaren. Invaller Artem Dzjoeba had de 1-1 voor het intikken, maar maaide over de bal. Juventus, dat een belabberde start kende in de Serie A, kwam bij Malmö FF goed uit de startblokken. Alex Sandro opende de score met een kopbal en Paulo Dybala (penalty) en Álvaro Morata beslisten het duel al voor rust: 0-3. Achterin had Matthijs de Ligt weinig te doen. Na rust drong Juventus niet meer aan.