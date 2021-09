Ten Hag prijst Sporting: 'Heeft parels als Ronaldo en Figo voortgebracht'

"Ook Sporting heeft een fantastische opleiding, die veel grote voetballers heeft voortgebracht", zei Ten Hag op de persconferentie in Estádio José Alvalade in Lissabon. "Zoals parels als Cristiano Ronaldo en Luis Figo. Daar heeft de hele wereld van genoten. Een groot compliment aan Sporting."

Ook de speelstijl van Ajax en Sporting is vergelijkbaar. "Ik verwacht een intense wedstrijd met twee teams die op de aanval spelen", aldus Ten Hag.

'Dankbaar tegen Ajax te mogen spelen'

Het verschil tussen beide teams zit hem onder meer in ervaring, vinden beide coaches. "Ajax heeft de laatste jaren geleerd om in Europa te presteren", zei Amorim. "Daar willen we ook heen. We zijn dankbaar dat we tegen ze mogen spelen."

Drie jaar geleden trof Ajax Benfica in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers speelden toen met 1-1 gelijk in Lissabon en wonnen thuis met 1-0. "Die ervaring nemen we mee", zei Ten Hag. "Maar we moeten niet in het verleden leven. Het gaat om morgen."

Verschil in erelijst

Een ander groot verschil tussen beide clubs is de erelijst. Sporting heeft één Europese prijs achter de naam - de Europa Cup II van 1964 - en moet in eigen land met 19 landskampioenschappen zijn meerdere erkennen in Benfica (37) en FC Porto (29). Het kampioenschap van 2021 was pas de eerste sinds 2002.

Ter vergelijking: Ajax pakte 9 Europese prijzen, waarvan 4 keer de Europa Cup I/Champions League en is met 35 landstitels de Nederlandse recordkampioen.