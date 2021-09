Van der Poel in selectie WK, maar deelname nog steeds onzeker

Of Mathieu van der Poel in actie komt tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Vlaanderen, blijft nog even onzeker. De alleskunner zit in de selectie, die dinsdagavond werd bekendgemaakt, maar beslist pas na komend weekend over zijn deelname.

"Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aankan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting de WK", zegt bondscoach Koos Moerenhout. "Uiteraard maakt het verschil of hij erbij kan zijn in goede conditie, want dan zal hij door velen tot de favorieten gerekend worden."

Bondscoach Koos Moerenhout zei in Langs de Lijn en Omstreken goede hoop te hebben dat Van der Poel erbij zal zijn tijdens de WK wielrennen: