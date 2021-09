Ministerie tijdelijk afgesloten vanwege lawaaiprotest

Het geluid was ook te horen in de online live-uitzending van de persconferentie:

De demonstratie begon als lawaaiprotest op de Turfmarkt, bij het ministerie. Naar schatting enkele honderden demonstranten sloegen op potten en pannen, en hadden megafoons en sirenes bij zich. De demonstratie was niet aangemeld, zegt een gemeentewoordvoerder tegen persbureau ANP.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is vanavond afgesloten geweest vanwege een demonstratie tegen de coronamaatregelen, die begon vlak voor de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. De persconferentie werd gehouden in het ministerie. Ambtenaren en journalisten konden pas rond 21.30 uur naar buiten.

Een half uur voor aanvang van de persconferentie blokkeerde de politie de doorgang naar het ministerie. Na de persconferentie werd het ministerie in verband met de nog altijd aanwezige demonstranten afgesloten omwille van de veiligheid. De beslissing werd genomen door de beveiliging van het ministerie.

Tijdens de persconferentie was de aanwezigheid van de demonstranten buiten duidelijk te horen. Ze scandeerden ook leuzen en hadden spandoeken bij zich, die onder meer refereerden aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Later werden er ook vuurwerk en rookbommen afgestoken.

Beelden van de lawaaidemonstratie: