De Jonge: 'Mensen mogen ook weer hossen', opgeluchte KNVB ziet 'volop licht'

Stadions bij sportevenementen in de buitenlucht mogen vanaf 25 september weer volledig zijn gevuld. De uitgelekte maatregel werd dinsdagavond bevestigd door demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie.

Ook bij indoorwedstrijden met vaste zitplaatsen mogen de tribunes helemaal gevuld worden. Voor indoorevenementen zonder vaste zitplaatsen geldt een maximale bezetting van 75 procent.

De KNVB is opgelucht, laat de kersverse directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten. "Eindelijk is er volop licht aan het einde van de tunnel na een lange tijd waarin iets wat 8 miljoen voetballiefhebbers in Nederland koesteren opeens minder vanzelfsprekend was."

Hossen

Toeschouwers in de stadions dienen wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te overleggen. Maar dan is alles weer mogelijk. "Mensen mogen ook weer hossen", zei De Jonge op de persconferentie.