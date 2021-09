Coronapas is tijdelijk, maar hoe tijdelijk is nog niet duidelijk

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck - ANP

Het coronatoegangsbewijs is een tijdelijke maatregel, maar hoe tijdelijk is nog niet duidelijk. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zeiden in hun persconferentie dat het kabinet rond 1 november een besluit wil nemen over het langer inzetten van het toegangsbewijs. Hoe lang zullen we een QR-code nodig hebben om binnen te kunnen in de horeca, het theater en de musea? "Dat durf ik echt niet te zeggen", antwoordde Rutte. "Ik hoop zo kort mogelijk. Het is niet de bedoeling dat het coronatoegangsbewijs, net als de anderhalvemeter-maatregel, een eigen pagina op Wikipedia krijgt." Rutte over de tijdelijkheid van de maatregel:

Zowel Rutte als De Jonge benadrukte dat hun grootste zorg op dit moment de toegankelijkheid van de zorg is. Er zijn volgens zo'n 1,8 miljoen Nederlanders die niet beschermd zijn, omdat ze niet gevaccineerd zijn of een besmetting hebben doorgemaakt. "Zorg kan nieuwe golf niet aan" Zonder maatregelen is het een kwestie van tijd voordat ze ziek worden, zei De Jonge. "Dan krijgen we een nieuwe golf en die kan de zorg niet aan." Vooral de reguliere zorg komt dan weer onder druk te staan en dat wil het kabinet voorkomen. Tegelijkertijd verdwijnt de anderhalve meter afstand als verplichting. Volgens Rutte en De Jonge is het verplichte afstand houden een heel ingrijpende maatregel. Om die te kunnen afschaffen is het nodig om het gebruik van de coronapas uit te breiden, zo redeneert het kabinet. Om de risico's te beperken als mensen weer dichter op elkaar zitten of staan. "Anderhalve meter afstand houden hoeft niet meer, maar het blijft een veilige afstand", zei Rutte. Volgens De Jonge is het afschaffen van de verplichting een grote stap vooruit. "Het betekent dat we een nieuwe fase van de bestrijding van het virus zijn in gegaan." "Coronapas geen grote beperking" De Jonge vindt de coronapas geen grote beperking van de vrijheid van niet-gevaccineerden. Zij kunnen ook via een test een QR-code krijgen. "Dat kost iets meer moeite, maar dat valt in het niet bij de beperkingen die we op moeten leggen aan de hele samenleving door de keuze van een kleine groep om zich niet te vaccineren." Het kabinet heeft de ambitie om de vaccinatiegraad uiteindelijk boven de 90 procent te krijgen. Die is nu 85,6 procent onder mensen van 18 jaar en ouder. De Jonge riep twijfelaars op alsnog een prik te halen. "Er komt geen vaccinatieplicht, maar vaccinatie is wel de juiste keuze." Volgens De Jonge verkleint het coronatoegangsbewijs de kans op besmetting:

De Jonge zou het liefst willen dat de coronapas op nog meer plekken ingezet kan worden, bijvoorbeeld in de zorg. Als zorgwerkgevers kunnen registreren wie van hun medewerkers gevaccineerd zijn, kunnen ze dat gebruiken bij het maken van de roosters. Niet-gevaccineerden kunnen dan weggehouden worden bij kwetsbare groepen. De werkgevers hebben daar zelf bij hem om gevraagd, zei de minister. De Jonge wil de mogelijkheden daarvoor verkennen en eventueel de wet veranderen. Ook in andere sectoren zou het coronatoegangsbewijs een praktisch middel kunnen zijn, denkt hij. Samen met de vakbonden en de werkgevers wil hij bekijken of dat een optie is.