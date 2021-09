Toeristen terug in Venetië, maar Venetianen zijn vooral teleurgesteld

"Follow me please, this way for San Marco". De luidkeelse aanwijzingen van tourgidsen die hun groep door de smalle straatjes van Venetië loodsen, zijn terug van weggeweest. Op de grachten klotsen weer de gondels en taxiboten tegen elkaar aan.

In de stad is deze maand voor het eerst sinds de pandemie weer 80 procent van de hotelbedden bezet: alleen Amerikanen en Aziaten ontbreken nog.

Terwijl de Venetianen die in het toerisme werken daar vooral blij om zijn, is een nog grotere groep teleurgesteld. In de pandemie had het gemeentebestuur zich namelijk voorgenomen om het massatoerisme in de stad aan te pakken, en met nieuwe plannen de stad leefbaarder te maken voor bewoners. Maar daar is weinig van terechtgekomen.

Woningnood

"Even hadden we hoop," vertelt Eleonora Sovrani. Als activiste bij burgercollectief 'We are here Venice' houdt zij zich bezig met een van de grootste problemen in Venetië: omdat zoveel appartementen zijn omgevormd tot slaapplekken voor toeristen, vinden bewoners nauwelijks nog een huis.

Voor haar project 'Solo Transitori', verwijzend naar de Italiaanse term voor kortdurende huurcontracten, verzamelde Sovrani getuigenissen van stadgenoten die besloten Venetië te verlaten.

"Tijdens de coronacrisis zagen we een afname in de toeristische vraag, maar dat leidde er niet toe dat huiseigenaren langdurig wilden verhuren. De meesten zetten hun huis tijdelijk op de markt, in afwachting tot het toerisme weer zou aantrekken."

Zo heeft de pandemie niks veranderd aan een evolutie die al jaren gaande is: Venetië loopt leeg. Waar de stad tien jaar geleden nog 67.000 inwoners had, zijn dat er nu nog 50.000 - ongeveer evenveel als het aantal bedden dat beschikbaar is voor toeristen.

Verhuizen uit de stad

Een van de Venetianen die weggingen, is Giovanni Da Ponte. Het appartement dat hij in de binnenstad huurde met zijn echtgenote was na de komst van hun derde kind al enkele jaren te klein.