Honkballers groepswinnaar na dikke zege op Zweden, Britten volgende tegenstander

De Nederlandse honkballers gaan als groepswinnaar door naar de kwartfinales op de Europese kampioenschappen. Na overtuigende zeges op Slowakije (11-0) en Tsjechië (11-1) was Oranje ook veel te sterk voor Zweden: 15-5.

Nederland is "voor niets anders" dan de Europese titel naar Italië afgereisd. Aangezien de laatste drie EK's allemaal gewonnen werden is dat geen grootspraak. Al ontbraken de honkballers afgelopen zomer wel bij de Olympische Spelen in Tokio.

Door de eerste twee overwinningen in de poule was Nederland al zeker van een plaats in de kwartfinales, wat bondscoach Evert-Jan 't Hoen de kans gaf een aantal wisselingen in zijn ploeg door te voeren. Van de nieuwelingen viel Julian Rip het meest op, met een honkslag op 13-5 en het binnen brengen van het veertiende punt van Nederland.

In de kwartfinale van donderdag neemt Oranje, winnaar van poule D, het op tegen Groot-Brittannië. De Britten werden tweede in poule C achter Israël.