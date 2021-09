Anderhalvemeterregel en thuiswerkadvies verdwijnen: dit verandert per 25 september

Minister Rutte is "blij dat we straks de verplichte anderhalve meter kunnen afschaffen":

Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 13 jaar een coronapas nodig om binnen te komen in alle horeca (behalve afhaalrestaurants) en bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden. Dat geldt ook voor kunst en cultuurinstellingen, zoals bioscopen en theaters.

De anderhalvemeterregel wordt vanaf 25 september losgelaten. Dat heeft het kabinet bevestigd in de persconferentie over de coronamaatregelen.

De coronapas geldt als bewijs dat mensen gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van covid-19. Mensen zonder coronapas kunnen zich gratis laten testen voor een QR-code waarmee ze toegang kunnen krijgen. Gemeenten krijgen hier extra geld voor van de overheid.

Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. De nieuwe slogan wordt: 'Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is'.

Verder verdwijnt de quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit het buitenland. Vanaf 22 september hoeven gevaccineerde reizigers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden niet meer in quarantaine.

Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen binnenkort via hun arts een uitnodiging voor een derde prik met een coronavaccin. Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene bevolking nu nog niet nodig.

Minister De Jonge wil ook kijken of er een wetswijziging doorgevoerd kan worden, waarmee de coronatoegangspas in de zorg ingezet kan worden. Volgens hem hebben werkgevers hierom gevraagd.

Het kabinet heeft nog niet besloten om de pas in de zorg daadwerkelijk in te zetten, maar ziet dit wel als mogelijkheid. De Jonge wil zorginstellingen er niet toe verplichten om de pas te gebruiken.