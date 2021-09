Volleyballers kunnen niet stunten tegen titelverdediger Servië in kwartfinales EK

De Nederlandse volleyballers hebben in de kwartfinales van het EK niet voor een stunt kunnen zorgen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging in drie sets onderuit tegen titelverdediger Servië: 23-25, 20-25, 25-27,

Oranje had van de laatste zeven duels met Servië er één gewonnen. De nummer acht van Europa mocht echter wel hoop koesteren, want Servië, de nummer één van de wereldranglijst, had in de kwartfinales moeizaam Turkije geklopt.

Goede start zonder Plak

Zonder de om disciplinaire redenen weggestuurde Fabian Plak begon Oranje uitstekend aan de wedstrijd in Gdansk. Nederland kwam op een 23-22 voorsprong, maar verzuimde door drie verloren punten op rij de set te pakken.