Kijk hier de persconferentie over coronamaatregelen terug

De anderhalvemeterregel wordt vanaf 25 september losgelaten. Dat heeft het kabinet bevestigd in de persconferentie over de coronamaatregelen. Vanaf die datum is in alle horeca (behalve afhaalrestaurants) en bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden met publiek voor iedereen vanaf 13 jaar een coronapas nodig om binnen te komen.

Mensen moeten kunnen bewijzen dat zij gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van covid-19. Dat geldt ook bij bezoek aan kunst- en cultuurinstellingen, zoals bioscopen en theaters.

Mensen zonder coronapas kunnen zich gratis laten testen voor een toegangstest. Gemeenten krijgen hier extra geld voor van de overheid.

