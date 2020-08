Zorgen over opening scholen: 'Kinderen van 15+ minstens zo vatbaar als volwassenen'

Minder dan een week voordat in het noorden de scholen open gaan, vragen meerdere deskundigen zich hardop af of het openen van middelbare scholen zonder beperkingen verstandig is. Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt al weken en de aanwijzingen dat oudere tieners het virus gemakkelijk verspreiden, stapelen zich op.

"Het aantal infecties neemt fors toe. Als iedereen weer naar school en naar binnen gaat, dan kan het aantal besmettingen te sterk stijgen", waarschuwt Patricia Bruijning, epidemioloog en kinderarts in het UMC Utrecht. Gisteren meldde Nieuwsuur al dat veel leraren het niet zien zitten om les te geven zolang op middelbare scholen geen afstandsregels of mondkapjesplicht gelden.

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet vooralsnog geen aanleiding het advies voor de scholen te heroverwegen, laat een RIVM-woordvoerder weten aan de NOS. Het advies van eind juni, om alle scholen na de zomervakantie weer volledig en zonder beperkingen te openen, geldt nog. Het OMT zei daar toen wel bij dat "dit advies mogelijk herzien moet worden als het virus zich in de zomerperiode toch meer verspreidt dan nu verwacht". Met de huidige besmettingscijfers, van gemiddeld 600 nieuwe gevallen per dag in de afgelopen week, zijn we volgens Bruijning in een nieuwe situatie beland.

Geen goed moment

De Brits-Turkse infectioloog en viroloog Muge Cevik, werkzaam aan de University of St. Andrews in Schotland, stelt: "Vóór je het voortgezet onderwijs weer openstelt moet het aantal besmettingen eerst weer omlaag. Als het virus zich veel verspreidt onder de bevolking, dan zou heropening van het voortgezet onderwijs de uitbraak kunnen aanjagen door het grote aantal contacten dat leerlingen hebben."

Cevik vindt het daarom geen goed moment om de middelbare scholen in Nederland te heropenen. In alle gevallen blijven maatregelen zoals afstand houden nodig om toename van de verspreiding binnen en buiten scholen te voorkomen, stelt ze.