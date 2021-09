Feyenoord opent Conference League met doelpuntloos gelijkspel in Israël

Feyenoord heeft zijn eerste duel in de Conference League niet weten te winnen. De uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

De Rotterdammers begonnen aanvallend aan de wedstrijd en dat leidde tot kansen voor onder anderen Bryan Linssen en Guus Til. Linssen anticipeerde goed op een voorzet van Jens Toornstra en kon zijn voet tegen de bal zetten, maar doelman Joshua Cohen wist de bal nog net over het doel te tikken.

Niet veel later was het de beurt aan Til om Cohen onder vuur te nemen. De 23-jarige middenvelder liep zich goed vrij, maar de aanname was niet perfect, waardoor hij niet vol kon uithalen.

Gevaarlijke uithaal Chery

Het hoogtepunt van de eerste helft kwam van de voet van Tjaronn Chery, oud-speler van onder andere FC Groningen en ADO Den Haag en tegenwoordig aanvoerder van Maccabi Haifa. Chery haalde uit met zijn linker en zag de bal op de lat belanden.