Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar evacuaties Afghanistan

De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de evacuaties uit Afghanistan vorige maand. Dat blijkt uit een rondgang langs partijen. Morgen is er een debat over de evacuaties en dan komt het voorstel aan de orde.

CDA-Kamerlid Boswijk zegt dat er fundamentele fouten zijn gemaakt. "Het is heel belangrijk dat het ministerie dat niet zelf gaat onderzoeken. Het moet echt onafhankelijk gebeuren." Boswijk stelt voor dat bijvoorbeeld oud-rechters of militair-specialisten een onderzoekscommissie vormen.

Horten stoten

Vorige maand zijn volgens het kabinet 1673 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland geëvacueerd. Dat ging met horten en stoten: de evacuaties kwamen niet direct op gang en uiteindelijk is niet iedereen die er recht op had weggehaald uit Kabul. Er was beperkte tijd voor de evacuaties omdat de Taliban een deadline hadden gesteld voor Westerse militairen om het land te verlaten.

Kritiek die de afgelopen tijd klonk is dat het kabinet niet goed genoeg was voorbereid op de opmars van Taliban. Ook zouden ministeries langs elkaar heen zouden hebben gewerkt.

Onderste steen

PvdA-Kamerlid Piri noemt het "heel belangrijk dat de onderste steen bovenkomt". Ze zegt hoop te hebben dat dat morgen in het Kamerdebat gebeurt. Maar zo niet "dan kan een conclusie zijn dat er een onafhankelijke commissie moet komen om er onderzoek naar te doen".

Alle informatie over de evacuaties komt tot nu toe van het kabinet zelf, zegt GroenLinks-Kamerlid Bromet. "Wij willen graag weten wat een onafhankelijk instantie vindt van de gang van zaken."

Partijen overleggen onderling nog hoe het onderzoek er precies uit moet gaan zien. Het debat morgen begint om 11.30 uur en namens het kabinet zijn premier Rutte, minister Kaag (Buitenlandse Zaken), minister Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aanwezig.