Meppelse Hartono boekt fraaie zege bij WTA-debuut in Luxemburg

De Nederlandse tennisster Arianne Hartono heeft bij haar debuut op een WTA-toernooi direct een fraaie overwinning geboekt. De nummer 300 van de wereld rekende in Luxemburg in de eerste ronde in een ware thriller met 7-6 (5), 3-6, 7-6 (4) af met de Duitse Anna-Lena Friedsam, de nummer 126 van de WTA-ranglijst.

De 25-jarige Hartono had in de kwalificatie al twee Duitse speelsters geklopt en Friedsam kon de Meppelse evenmin afstoppen. Hartono verzuimde op 6-5 de eerste set uit te serveren, maar sloeg alsnog toe via de tiebreak. Friedsam won echter de tweede set na een dubbele break en liep daarna uit naar 5-2. Hartono gaf zich niet gewonnen en kon na ruim 2,5 uur alsnog juichen.

Van Amerikaanse universiteit naar profloopbaan

Hartono studeerde van 2015 tot 2018 psychologie aan de Universiteit van Mississippi en was in die periode ook actief in het Amerikaanse universiteitentenniscircuit. Ze won in haar laatste jaar de NCAA Singles Championships en was daarmee als eerste Nederlandse de beste tennisster van alle Amerikaanse universiteiten.

Na haar studie keerde Hartono terug naar Nederland om zich te richten op haar tennisloopbaan. De rechtshandige hardcourtspecialiste won in 2018 en 2019 het ITF-toernooi van Jakarta. Haar huidige 300ste positie op de WTA-ranglijst is haar hoogste ooit.

Hartono komt uit een echte tennisfamilie. Haar oom Deddy en tante Lukky Tedjamukti speelden namens Indonesië professioneel tennis en haar Indonesische nicht Nadia Ravita is ook tennisster.