Verdachte doodsteken moeder met kinderwagen was leraar op basisschool

De man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn ex-vriendin vorige week in Den Bosch, was docent op een basisschool in Amsterdam. Bij de school was gisteren een informatiebijeenkomst voor ouders van de kinderen aan wie hij les gaf. Ouders zijn volgens de lokale omroep AT5 verontwaardigd en verbijsterd door wat er is gebeurd.

Het slachtoffer, een vrouw van 34 uit Utrecht, werd vorige week woensdag op straat doodgestoken. Ze had een 1-jarig kind in een kinderwagen bij zich. Het kind is ongedeerd. De 31-jarige verdachte, de vader van het kind, werd vrij snel erna aangehouden. Hij is de enige verdachte in de zaak.

Volgens de Amsterdamse school werkte de man er nog niet zo lang. Hij heeft vier dagen voor de klas gestaan, verspreid over vier weken. De school benadrukt dat alle procedures zijn gevolgd bij het in dienst nemen van de man. Hij zou hebben beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en er zou ook een referentiecheck zijn uitgevoerd.

Verbijstering en onbegrijpelijk

De man werkte eerder als leraar op een basisschool in Odijk, in de provincie Utrecht. Ook daar zijn ze geschrokken van wat er is gebeurd. "Verbijstering en onbegrijpelijk", zegt schoolleider Ronald Nagtegaal tegen Omroep Brabant. "Die woorden geven ons gevoel weer."

Ook in Odijk was een bijeenkomst voor ouders van kinderen die bij de verdachte in de klas hebben gezeten. "Daar hebben wij over gepraat", zegt Nagtegaal. "Deze gebeurtenis heeft veel impact."

De man werkte een jaar in Odijk. Hij is er inmiddels ook al meer dan een jaar weg. Waarom de leraar daar is vertrokken, is niet bekend. "Daar wil ik niet over praten", heeft de schoolleider tegen Omroep Brabant gezegd.