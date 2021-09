'Sarina-plus' Parsons is eigenlijk 'het tegenovergestelde van Wiegman'

"Een Sarina-plus. Iemand die Sarina kan overtreffen, die het vrouwenvoetbal goed begrijpt. " Dat was de profielschets van de KNVB voor de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen.

Of Mark Parsons de 'Sarina-plus' is, is nog lastig te zeggen. "Maar het is wel anders dan wat we gewend zijn", zegt Vivianne Miedema. "We hebben heel veel informatie gehad de eerste twee dagen en dat heeft even tijd nodig."

Die tijd is er eigenlijk nauwelijks voor de Brit Parsons en de voetbalsters. Vrijdagavond moet de ploeg in Groningen aantreden tegen Tsjechië. Geen oefenwedstijd om er even in te komen, maar direct een WK-kwalificatieduel.

Omschakelen

En dat terwijl een wisseling van de wacht zo vlak na een teleurstellende Olympische Spelen best veel vraagt. "Veel meiden moeten omschakelen naar het Engels", vertelt Miedema. "We hebben meerdere wisselingen in de staf en er zijn wat jonge meiden bij. Dus de dynamiek is wat anders."