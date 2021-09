Criminelen publiceren data omdat ROC Mondriaan niet wil betalen

De internetcriminelen die hebben ingebroken bij ROC Mondriaan, hebben gestolen data van de instelling online gezet. Dat bevestigt de onderwijsinstelling.

De onderwijsgroep wilde niet betalen. Als wraak zijn de data online gezet; dat doen ransomware-aanvallers vaker om extra druk te zetten.

Uit data die door de NOS zijn ingezien blijkt dat het gaat om allerlei interne stukken, waaronder gegevens over docenten en studenten. Hoewel ROC Mondriaan erkent dat er documenten online zijn gezet, kan het de authenticiteit van de bestanden niet bevestigen.

Substantieel bedrag

Hoeveel geld de aanvallers wilden, is niet bekend, maar volgens een woordvoerder van de onderwijsgroep is het een 'substantieel bedrag'.

Het onderwijs is inmiddels in volle gang, ondanks de aanval, meldt de woordvoerder. "In het begin was wat onderwijs hier en daar weer wat analoog, maar ook dat is inmiddels opgelost."