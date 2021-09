Mollema vindt benen terug in Luxemburg, maar ziet Almeida winnen

De Ronde van Luxemburg? Nee, doorgaans niet echt een topwedstrijd. Maar met namen als Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot en David Gaudu, is het dit jaar ook bepaald geen kleine koers op de -door het coronavirus geherschikte- wielerkalender.

Twee dagen na de loodzware EK-wegrace, waarin er voor Bauke Mollema niet meer in zat dan een zeventiende plaats, zag diezelfde Mollema zichzelf alweer meesprinten om de zege in de Ronde van Luxemburg.

In de eerste etappe, over 140 kilometer met start en finish in Luxemburg-stad, moesten er gelijk flink wat heuveltjes beklommen worden.

In de finale bleek Jack Bauer namens Mitchelton-Scott de sterkste van de vroege vluchters, hij waagde in allerijl nog een poging solo aan te komen, maar op de Kirchberg, het laatste 'bergje' voor de finish, werd hij gegrepen.

Het viel wat stil en dat was het sein voor Gaudu om te demarreren. De Fransman van Groupama-FDJ hield het anderhalve kilometer vol, alvorens ook hij stilviel en het uitgedunde peloton zich op mocht gaan maken voor een sprint.

Hirschi niet, Almeida wel

Daarin leek Mollema goede papieren te hebben, De kopman van Trek-Segafredo, die zondag ''de benen niet had'' voor een topklassering, hield zelfs de rappe Marc Hirschi met enig kunst- en vliegwerk achter zich, maar aan de andere kant van de weg beloonde de Portugees Almeida zijn Deceuninck-formatie voor het werk in de finale.

De etappekoers duurt tot en met zaterdag. Vrijdag wacht de renners een tijdrit van 25 kilometer rond Dudelange.