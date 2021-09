Explosieve groei van aantal coronabesmettingen in Suriname

Coördinator van de verpleegafdeling van het Wanica ziekenhuis in Paramaribo, zaalarts Roshni Ramtahalsing, bevestigt dat beeld. "Moe is een understatement ja, we zijn al anderhalf jaar bezig. De situatie is alarmerend en chaotisch. Er komen elke dag patiënten binnen. Soms moeten we ze zelfs weigeren omdat er gewoon geen plek is. Er zijn veel besmettingen onder het personeel of ze lopen tegen een burn-out aan omdat ze al anderhalf jaar werken onder deze omstandigheden."

"Sommigen werken minimaal 16 uur per dag. Er zijn nu twee keer zoveel bedden, maar met evenveel personeel. Dat kan je een weekje doen, misschien twee maanden, maar we zijn nu dik een jaar bezig"

Suriname zit midden in een vierde golf. Het land heeft 50 IC-bedden, twee jaar geleden was dat 25. Suriname is een dunbevolkt land; er wonen 600.000 mensen. Volgens Panka is er een enorme druk op de beddencapaciteit en de gezondheidszorg in het algemeen. Hij legt uit dat het personeel al weken overuren draait.

"Als het zo doorgaat, gaan we binnen enkele weken naar code zwart. Dan heb ik het over 1 tot 2 weken." Intensivist Bernardo Panka beschrijft de situatie in ziekenhuizen op dit moment in Suriname. Het zorgsysteem staat onder druk, omdat er elke dag zo'n 300 tot 500 coronabesmettingen bijkomen. Een paar weken geleden zaten ze nog op 100 besmettingen per dag.

"Het personeel is terug naar Nederland gegaan. Maar al snel daarna steeg het aantal besmettingen. Wij kunnen in een korte periode ons personeel, zoals verpleegkundigen, niet verdubbelen. Je hebt mensen niet in twee weken opgeleid."

Suriname werd dit jaar hard getroffen door het coronavirus. Het land zat in een volledige lockdown en in de ziekenhuizen gold code zwart. Nederland stuurde artsen en verpleegkundigen om te helpen. "Toen de derde golf leek te dalen is natuurlijk de hulp terecht stopgezet", zegt Panka.

Ook kampt het land met een tekort aan geneesmiddelen en wordt de reguliere zorg, zoals operaties, soms uitgesteld. Wat je nu ziet is een explosieve groei in het aantal besmettingen, een nieuw record, zegt correspondent Nina Jurna.

"Het aantal positieve tests per dag ligt dus veel te hoog, het is zo rond de 50 procent. Terwijl een percentage van 10 procent volgens deskundigen hanteerbaar is. Daar zit Suriname dus dik overheen."

Het is voor laboratoria in Suriname ook moeilijk om het allemaal bij te houden, omdat er zoveel aanmeldingen zijn. Infectioloog Denise Telgt van het Radboudumc is werkzaam in de Sint Maartenskliniek en namens Nederland meerdere keren in Suriname geweest om het medische team daar te ondersteunen. Ze vindt het niet verrassend: volgens haar is het de deltavariant die nu snel om zich heen grijpt.

"Suriname heeft sinds april voornamelijk de gammavariant gezien. In Nederland hadden wij toen al te maken met de deltavariant. Als je vanuit Nederland weer vluchten toestaat en mensen gaan naar Suriname op vakantie, dan is het natuurlijk wachten totdat deze variant het land binnenkomt. Daar komt bij dat in Suriname mensen dicht op elkaar leven, wat het aantal besmettingen niet ten goede komt."