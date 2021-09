Iets minder positieve tests en ziekenhuisopnames, bezetting blijft gelijk

Het aantal positieve tests is de afgelopen week iets gedaald. Dat meldt het RIVM, dat op dinsdag altijd een uitgebreide update geeft. Het aantal positieve tests was de afgelopen zeven dagen ruim 10 procent lager dan een week geleden, namelijk circa 16.000. Dat zijn er iets minder dan 2300 per dag.

Tegelijkertijd steeg het aantal tests dat de GGD afnam. De afgelopen week is er bij de GGD 10 procent vaker getest, terwijl het aantal mensen dat daadwerkelijk corona bleek te hebben, dus juist afnam. Daarmee was afgelopen week 9 procent van de GGD-tests positief, tegen 10,8 procent een week eerder en 14,6 procent in de tweede week van augustus.

In de ziekenhuizen nam het aantal nieuwe opnames ook af, met bijna 6 procent. Afgelopen week werden 481 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, van wie 92 op de IC. Het aantal IC-patiënten dat nieuw werd opgenomen steeg wel licht, dat waren er een week eerder 85.