Iets minder positieve tests en opnames, scholen grote besmettingsbron

Het aantal positieve tests is de afgelopen week iets gedaald. Dat meldt het RIVM, dat op dinsdag altijd een uitgebreide update geeft. Het aantal positieve tests was de afgelopen zeven dagen ruim 10 procent lager dan een week geleden, namelijk circa 16.000. Dat zijn er iets minder dan 2300 per dag. Vandaag gaat het om 2041 positieve tests.

Tegelijkertijd steeg het aantal tests dat de GGD afnam. De afgelopen week is er bij de GGD 10 procent vaker getest, terwijl het aantal mensen dat daadwerkelijk corona bleek te hebben, dus juist afnam. Daarmee was afgelopen week 9 procent van de GGD-tests positief, tegen 10,8 procent een week eerder en 14,6 procent in de tweede week van augustus.

Scholen en kinderopvanglocaties zijn inmiddels een grote bron van besmettingen. Afgelopen week ging het om een vijfde van de herleidbare besmettingen. Dat was een week geleden nog 12,5 procent en voor de opening van de scholen in augustus wekelijks een paar procent. De precieze verdeling tussen scholen en kinderopvang is niet bekend. Vorige week ging het in het overgrote deel van de gevallen om basisscholen, meldde het RIVM toen aan de NOS. In de kinderopvang worden juist weinig kinderen besmet. De horeca, die vanavond mogelijk te horen krijgt dat ze de CoronaCheck-app moeten gaan hanteren in ruil voor het loslaten van de anderhalve meter, is momenteel goed voor 1,9 procent van de besmettingen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat daar nu nog wel afstandsregels gelden; half juli ging het nog om 37,2 procent. Tegelijkertijd wordt bij veel besmettingen de bron ook niet achterhaald.

In de ziekenhuizen nam het aantal nieuwe opnames ook af, met bijna 6 procent. Afgelopen week werden 481 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, van wie 92 op de IC. Het aantal IC-patiënten dat nieuw werd opgenomen steeg wel licht, dat waren er een week eerder 85.

Vorige week daalde het aantal opnames ook al. Toch is er nog geen flinke daling van de bezetting. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, is sinds begin augustus niet meer structureel gedaald. Er liggen nu 635 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 658), van wie 203 op de IC (gisteren: 208), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe het virus zich verspreidt, is net onder de 1, namelijk 0,99. Dat betekent dat 100 besmette patiënten samen 99 anderen besmetten en de verspreiding dus zeer licht afneemt. Afgelopen week overleden iets minder mensen aan de gevolgen van het virus. Waar een week eerder nog 38 overledenen werden gerapporteerd, waren dat er afgelopen week 35, waarvan 10 in de afgelopen 24 uur. Dat is een onderraportage: niet elke coronadode wordt aan het RIVM gemeld.