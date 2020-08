De Jonge: verplichte quarantaine voor mensen uit bron- en contactonderzoek

Er komt een verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen als mogelijk besmet met het coronavirus. Dat laat minister De Jonge (Volksgezondheid) weten aan de Tweede Kamer. Dat geldt voor mensen bij wie (nog) niet is vastgesteld dat ze het virus hebben, maar die wel in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is. Verder wil de minister alle reizigers uit oranje gebieden verplichten om in quarantaine te gaan. Nu is dat nog een dringend advies.

"De laatste weken horen we van de GGD's terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek", zegt De Jonge. "Dat is onze dijkversterking om te voorkomen dat we een tweede golf krijgen." Volgens de minister moet de vrijblijvendheid eraf. "We moeten het verplichtender vormgeven."

De maatregel gaat gefaseerd in, schrijft De Jonge, in overleg met de veiligheidsregio's en de GGD's. De verplichting wordt in de tweede helft van volgende week van kracht.

Twee weken geleden zag het kabinet nog af van een verplichte quarantaine voor risicoreizigers, maar daar komt de minister van terug. Voor die verplichte quarantaine is nog wel een wetswijziging nodig.

Opdracht regio's, strafeis in de maak

De Jonge gaat alle veiligheidsregio's een aanwijzing geven om de verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen te regelen. Voor wat betreft de mensen die uit de contactonderzoeken naar voren komen zet hij de Wet publieke gezondheid in, een wet die al geldt en dus niet door de Tweede Kamer hoeft te worden behandeld.

Ook wordt nagedacht over een verplichting aan het meewerken aan het bron- en contactonderzoek, zo meldt De Jonge. "De medewerking zou kunnen worden afgedwongen door een last onder dwangsom op te leggen", schrijft hij. "Dit zou geen alternatief zijn voor de quarantainemaatregel, maar een aanvullend instrument waarmee medewerking aan zowel bron- en contactonderzoek als quarantaine wordt verbeterd."

Wie zich niet aan een opgelegde gedwongen quarantaine houdt, is strafbaar en kan voor de rechter worden gebracht. Welke strafeis hierbij hoort, moet nog worden uitgewerkt door het OM.

Toename van aantal besmettingen

Deze week nam het aantal coronagevallen opnieuw toe. In totaal is bij ruim 4000 mensen het coronavirus vastgesteld, een week eerder waren dat er minder dan 2600.

Tegelijkertijd blijft het aantal ziekenhuisopnames en doden stabiel. Die aantallen namen de afgelopen weken licht toe. Nu is het aantal opnames licht gedaald, van 44 naar 38. Het aantal doden steeg licht, van 6 naar 9.

In maart en april was het aantal doden en opnames nog veel hoger. In de week van 7 april werden bijvoorbeeld 2700 mensen opgenomen in het ziekenhuis en overleden er ruim 1000 mensen.