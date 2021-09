Van der Breggen zegt af voor WK-tijdrit: 'Gevolg van een lang en zwaar seizoen'

De kogel is door de kerk: Anna van der Breggen verdedigt bij de WK wielrennen in Vlaanderen volgende week haar wereldtitel op de tijdrit niet. Dat bevestigt de KNWU dinsdag.

Van der Breggen, derde in de olympische tijdrit in Tokio, bereidt zich nog wel voor op de wegwedstrijd van zaterdag 25 september, maar of ze daarvoor in (top-)vorm zal geraken, is nog maar de vraag.

De 31-jarige kopvrouw van de Nederlandse selectie liet zich onlangs onderzoeken in het ziekenhuis, aangezien ze haar normale waardes niet haalde in recente wedstrijden. Uit die onderzoeken kwamen geen ernstige zaken aan het licht.