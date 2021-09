Het Parool valt vanaf januari 's ochtends vroeg op de mat

Het Parool wordt vanaf 3 januari een ochtendkrant. De beslissing werd genomen omdat de krant "de lezers in de ochtend nog beter kan bedienen", zegt hoofdredacteur Kamilla Leupen. Ook worden kosten bespaard door bezorging in de ochtend, omdat dan ook de meeste andere kranten worden bezorgd.

Het Parool was een van de laatste kranten die 's middags werden bezorgd. De enige grote krant die vanaf volgend jaar nog 's middags wordt bezorgd is NRC Handelsblad, hoewel die krant in sommige gebieden, waaronder Amsterdam vanaf 3 januari ook een ochtendkrant zal worden, blijkt uit een mail die de krant naar abonnees heeft gestuurd.

Het Parool is een krant die zich vooral richt op Amsterdam, maar ook veel landelijk nieuws verslaat. De krant maakt deel uit van DPG Media, een Belgische mediagroep die ook onder meer AD, de Volkskrant en Trouw in handen heeft. Al deze kranten worden in de ochtend bezorgd.