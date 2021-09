De uitzending van 14 september

In veel landen is er discussie over, maar Israël is er al een tijdje mee bezig: de derde coronaprik. Daar kan iedereen boven de twaalf jaar zo'n booster shot krijgen. Wie daar niet voor kiest, geldt niet langer als volledig gevaccineerd en verliest ook de vrijheden die daarbij horen. Bijna drie miljoen Israëliërs kregen al een derde dosis van het Pfizer-vaccin. Volgens de regering zijn de resultaten indrukwekkend, maar er klinkt ook kritiek. Want veel arme landen hebben niet eens genoeg vaccins om alle burgers een eerste dosis te geven.

Jonge tieners in de drugshandel

In drugshandel gaan miljarden om, maar er vloeit ook veel bloed. Bijna dagelijks is er in Nederland wel een geweldsincident dat op de een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Politieagenten en hulpverleners maken zich zorgen, want steeds meer tieners zijn werkzaam in deze gevaarlijke 'bedrijfstak'.

In deel twee van onze driedelige serie over de Nederlandse drugsindustrie lopen we mee met een wijkagent en een strafrechtadvocaat. Zij komen deze jonge jongens in hun werk tegen en zien hoe zij ernstig ontsporen in het drugsmilieu.

Ook spreken we met Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, ooit economieleraar en voormalig teammanager op het Calvijn College.