Duitsland compenseert 249 homomannen die werden vervolgd onder oud wetsartikel

Duitsland heeft tot nu toe 249 homoseksuelen gecompenseerd die werden vervolgd of onderzocht op grond van een omstreden wet die homoseksualiteit bijna een eeuw lang verbood. Aan hen is zo'n 860.000 euro uitgekeerd, meldt het bondsbureau van Justitie. Tot 21 juli volgend jaar hebben slachtoffers de tijd om compensatie aan te vragen.

In de wet stond dat seksueel contact tussen mannen strafbaar is. De nazi's scherpten deze wet aan. Hierdoor konden homoseksuelen ook worden veroordeeld zonder dat sprake was van seksueel contact. De omstreden wet werd tot 1969 gebruikt. Vanaf toen gold een leeftijdgrens van 21 jaar voor seksueel contact tussen mannen. Vier jaar later ging de leeftijdsgrens naar 19 jaar. Pas in 1994 werd de hele paragraaf uit het wetboek gehaald.

Meer dan 50.000 mannen werden in het verleden veroordeeld op grond van paragraaf 175 van het Duitse wetboek van strafrecht. De wet, die stamt uit 1871, werd door het nazi-regime van de jaren 30 en 40 gebruikt om (veronderstelde) homoseksuele mannen op te sluiten. Naar schatting tussen de 5000 en 15.000 mannen kwamen uiteindelijk in concentratiekampen terecht. De meeste van hen overleden daar.

3000 euro

De Duitse regering draaide in 2017 duizenden veroordelingen die op basis van de wet tot stand kwamen terug en kondigde aan dat slachtoffers recht hebben op compensatie. Per veroordeling wordt 3000 euro betaald en per jaar dat de mannen vastzaten nog eens 1500 euro.

Twee jaar later werd de compensatieregeling uitgebreid. Nu hebben ook mensen die werden onderzocht op basis van de wetsparagraaf of die werden vastgezet en uiteindelijk niet werden veroordeeld recht op compensatie.