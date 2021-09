Hassan had soms nachtmerries na Tokio: 'Dan moest ik de 10.000 meter nog lopen'

Met een bovenbeenblessure lukte het Sifan Hassan om in Tokio haar olympische missie te voltooien: drie medailles op drie individuele afstanden. Ruim een maand later is de 28-jarige atlete eindelijk weer een beetje tot rust gekomen. Vooral in haar hoofd.

"Vanaf eind 2020 tot het einde van de Spelen heb ik zoveel stress gehad."

Zo kon Hassan door visumproblemen vorig jaar niet naar het Amerikaanse Oregon, waar ze normaal woont en traint. En vanwege de coronapandemie was het moeilijk om te trainen op hoogte of andere trainingskampen te beleggen in voorbereiding op de Spelen.

"Soms vraag ik aan mijn coach: hoe is dit gelukt? Het is echt geen makkelijk jaar geweest", vertelt Hassan tijdens de finalewedstrijden van de Diamond League in Zürich. "Ik had geen snelheid kunnen trainen, dus vijf weken voor Tokio dacht ik er nog aan om die 1.500 meter gewoon niet meer te doen."