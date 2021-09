Peter R. de Vries gememoreerd in 'meest verziekte en vergiftigde proces ooit'

De rechtbank betuigde haar medeleven aan de familie van De Vries en aan de advocaten van de kroongetuige, met wie de journalist samenwerkte. Ook richtte de voorzitter zich tot Nabil B., die afgeschermd van anderen in de zaal zat. "Het is verschrikkelijk dat u voor de derde keer een schokkend verlies hebt geleden." Eerder werden al de broer en advocaat van de kroongetuige vermoord.

"Zijn gewelddadige dood heeft ons geschokt", zei de rechtbankvoorzitter. "Als betrokken journalist en vertrouwenspersoon was hij hier vaak aanwezig. Het is de eerste dag dat de stoel van De Vries leeg zal blijven."

De rechtbank en de advocaten van kroongetuige Nabil B. stonden vandaag stil bij de moord op Peter R. de Vries, die als vertrouwenspersoon betrokken was bij het proces tegen Ridouan Taghi. Vandaag was de eerste zitting in de zaak sinds de moord.

Een van zijn huidige raadslieden, Onno de Jong, noemde de moord op Peter R. de Vries "de derde in de meest trieste reeks ooit in het Nederlandse strafrecht". Hij vertelde dat de moord een verwoestende invloed heeft gehad op zijn motivatie om door te blijven gaan met de verdediging.

"Ik zou hier liever niet meer zijn. Nu er een lid van ons team uit het leven is geschoten, hebben wij de plicht te zeggen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren." Toch hebben De Jong en zijn collega Peter Schouten besloten aan te blijven. "Wij gaan weer aan het werk met heel grote tegenzin."

De Jong zei van de andere procesdeelnemers hetzelfde te verwachten. Hij maande de rechtbank "op te staan en te laten zien waar de rechterlijke macht in Nederland voor staat" en niet te wijken voor geweld. "Het proces zal altijd door blijven gaan, al hangen er tien doodssluiers overheen."

Ook kroongetuige Nabil B. hervat zijn medewerking aan het proces. "Als verdachte en getuige zou ik niet meer willen verschijnen in deze zaak, het meest verziekte en vergiftigde proces ooit", zei De Jong. "Voor B. is het de derde keer dat hij moet opstaan en door moet. Hij doet dat op een welhaast feniksachtige manier."

Taghi

Het Openbaar Ministerie benoemde ook de moord op De Vries. "Zijn overlijden en de manier waarop dat is gebeurd heeft grote impact", aldus de officier van justitie.

De hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi, was vandaag niet aanwezig. Hij is de afgelopen tijd regelmatig verhoord over liquidaties waar hij van verdacht wordt, maar beriep zich volgens het OM steeds op zijn zwijgrecht.

Berichten

Verder ging het Openbaar Ministerie in op de berichten die zijn gevonden op een telefoon die Nabil B. in de gevangenis heeft gehad. Daarmee communiceerde hij stiekem met zijn familie, terwijl hij met het OM onderhandelde over een kroongetuigendeal.

Het AD publiceerde vanochtend een deel van de berichten, waaruit bleek dat Nabil B. en zijn familie probeerden financieel zoveel mogelijk uit de deal te slepen. Volgens het OM hebben een of meerdere advocaten van verdachten de berichten gelekt, terwijl de rechtbank als voorwaarde had gesteld dat ze niet verspreid mochten worden.

"Daarmee hebben deze advocaten een veiligheidsrisico genomen, omdat in de berichten de namen van naasten van de kroongetuige leesbaar waren", zei de officier van justitie. Zonder toezicht wil het OM voortaan geen berichten meer ter inzage geven aan de verdediging.