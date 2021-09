Ajax zonder geblesseerde Klaassen naar Lissabon

"We doen er alles aan, maar het wordt een race tegen de klok", zei trainer Erik ten Hag zaterdag na de wedstrijd. Voor Klaassen blijkt de tijd te kort. Ten Hag kan wel weer een beroep doen op Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. De Argentijnen ontbraken in Zwolle omdat ze pas vrijdag laat terugkeerden na interlandverplichtingen.

Klaassen liep de blessure op bij het Nederlands elftal en miste daardoor ook al de wedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen zaterdagavond (2-0 winst). Maarten Stekelenburg ontbrak ook in Zwolle, maar zal wel in het vliegtuig stappen naar Lissabon. Zaterdag verdedigde Remko Pasveer het doel van Ajax. Steven Berghuis nam de positie van Klaassen in.

Ajax moet het tegen Sporting Clube de Portugal doen zonder Davy Klaassen. De middenvelder kampt met liesklachten en is niet op tijd hersteld voor het eerste groepsduel in de Champions League.

De wedstrijd in Lissabon wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld en is live te volgen via een liveblog op onze online platformen en op NPO Radio 1. Om 23.30 uur is een samenvatting te zien in het late NOS Journaal.

Ajax zit in groep C met Sporting Portugal, Besiktas en Borussia Dortmund.