Succes Medvedev heeft Nederlands tintje, US Open-kampioen komt naar Rotterdam

Daniil Medvedev - Pro Shots

Amper geslapen, 28 televisieshows voor de boeg en de eerste afspraak om 6.30 uur. Het leven van kersverse US Open-kampioen Daniil Medvedev gaat niet over rozen. "Je wint je eerste grandslamtoernooi maar één keer, daar moet je gebruik van maken." Manager Olivier van Lindonk is volledig in zijn element. Hij had een dag na de titel een strak mediaschema voor de grandslamkampioen uit Rusland in elkaar gezet. Alle grote Amerikaanse talkshows wilden Medvedev in de show hebben.

"Het waren gesprekken van een minuut of vijf, afwisselend via een videoverbinding of met een cameraploeg. De onderwerpen varieerden behoorlijk. We hebben zelfs met Bayern München gebeld", vertelt Van Lindonk telefonisch vanuit een taxi in New York. Medvedev is een groot fan van de Duitse topclub. Volgens de Nederlander, die voor het internationale managementbureau IMG werkt, is dit het moment waarop er vanuit marketingoogpunt zaken moeten worden gedaan. "Ik heb het Daniil uitgelegd. Nu moet je business maken. Zelfs toen we zondag terug in het hotel waren, heeft hij nog een uur aan de media besteed. Maar hij vindt dat prima."

Medvedev nam vier jaar geleden contact op met Van Lindonk of hij zijn belangen wilde gaan behartigen. "Hij had een slechte ervaring met zijn vorige manager. Ik heb hem verteld dat ik bloedserieus ben en dat ik dit ook van mijn cliënt verwacht, maar hij is fantastisch." "Ik laat hem alles zien. Ook als bepaalde bedrijven hem afwijzen vanwege zijn karakter. Daniil heeft een dikke huid en kan zo'n boodschap wel hebben. Veel spelers vinden het moeilijk om zoiets te horen, maar Daniil gaat er nuchter mee om." "Als je van een atleet een goed merk wilt bouwen, moet je tegen veel potentiële sponsoren ook vaak 'nee' kunnen zeggen. Toen Daniil twee jaar geleden in New York de finale van Nadal verloor, wat min of meer zijn doorbraak was, kreeg hij veel kortlopende aanbiedingen. Ik heb hem toen geadviseerd om dat niet te doen en dat betaalt zich nu uit, aangezien hij veel betere sponsordeals heeft." Damage control Toch heeft Van Lindonk bij de extraverte Medvedev ook aan damage control moeten doen om het 'merk' van zijn cliënt te beschermen.

Zo was er de veelbesproken US Open van 2019 waarin de Rus in de derde ronde door zijn onuitstaanbare gedrag het mikpunt van het Amerikaanse publiek werd, onder meer door zijn frustratie op een ballenjongen af te reageren en het opsteken van het middelvinger. Medvedev werd de rest van de partij uitgejouwd, maar bedankte na afloop toch (cynisch) het publiek. "We hebben toen heel lang gepraat en een plan gemaakt. Je kan niet in New York winnen als je zo met het publiek omgaat", vertelt Van Lindonk. "Toen heb ik hem ook voorgelegd: gaan we op een professionele manier verder of niet? Hij heeft van dat moment geleerd. Aan de andere kant, Daniil is door die US Open wel bij velen op de radar gekomen." Een video uit 2019 waarin ook de donkere kant van Medvedev naar voren komt:

Medvedev verloor onderweg naar zijn titel op de US Open één set, die Botic van de Zandschulp hem in de kwartfinales afhandig had gemaakt. De Nederlandse toernooiverrassing baarde in New York ook opzien vanwege zijn naam. "Er was een een glimlach over Botic, omdat buitenlanders die naam moeilijk kunnen uitspreken. Ik voelde het al een beetje aankomen dat Daniil op de persconferentie een vraag over de naam van Botic zou krijgen. Dus ik had het hem ingefluisterd. Ik geloof dat hij het daarna aardig uitsprak, haha."