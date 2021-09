Volleyballers willen wegsturen Plak snel vergeten: 'Moet ons EK niet verpesten'

De Nederlandse volleyballers zijn bezig aan een ijzersterk EK. Voor het eerst sinds 2009 bereikte Oranje de laatste acht van het toernooi. Dinsdagavond neemt Oranje het in de kwartfinales op tegen titelverdediger Servië. "Dat is al een heel goed resultaat. En nu we er zijn, willen we natuurlijk niet dat het hier eindigt", zegt aanvoerder Nimir Abdelaziz.

Onze kracht is dat we niet opgeven en alle jongens gebruiken.

Oranje begon zelf ook moeizaam aan het EK, maar werd desondanks winnaar van een groep met onder andere Rusland en Turkije. "Dat was wel verrassend. Rusland speelde twee weken geleden nog de olympische finale en Turkije speelt de laatste jaren heel goed volleybal. Ik had van tevoren niet verwacht dat we eerste zouden worden."

"Zij zijn de favoriet, de regerend kampioen. Elk toernooi staan ze bij de laatste acht of vier, dus ze zijn dit podium gewend", vertelt hij. Toch ziet Abdelaziz zeker kansen voor Oranje tegen de titelverdediger. "We hebben ze geanalyseerd en ik denk niet dat ze hun beste spel spelen dit toernooi."

"Als tijdens het toernooi iemand de groep moet verlaten wegens disciplinaire redenen, is dat nooit goed nieuws", erkent Abdelaziz. "We hadden het liever anders gezien, maar we zijn ook grote jongens en moeten de knop om kunnen zetten. Dit moet ons toernooi niet verpesten."

Een terechte conclusie zolang het alleen over de prestaties op het veld gaat, want maandag kreeg Oranje toch een flinke domper te verwerken. De volleybalbond maakte bekend dat Fabian Plak wegens het overtreden van de coronaregels naar huis is gestuurd.

"We hebben hard getraind om dit te bereiken en we zijn gewoon goed aan het spelen", verklaart Abdelaziz het sterke optreden van Oranje op dit EK. "Tot nu toe gaat het zoals we willen."

Bovendien zit er vechtlust in de selectie. "We hebben al een paar keer boven de twintig punten de set weer teruggehaald", aldus Abdelaziz. "Onze kracht is dat we niet opgeven en alle jongens gebruiken. Als het team in een moeilijke periode zit, komen de jongens van de bank erin en draaien het om."

Tegelijkertijd wist Abdelaziz dat Oranje het wel in zich had. "We hebben al regelmatig laten zien dat we goed kunnen spelen, we zijn alleen constanter geworden. En op het goede moment, tijdens dit toernooi."

Als aanvoerder is het zijn taak om iedereen bij de les te houden. "Voor ons allemaal is het de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar we moeten het niet alleen daarover hebben. Wat belangrijker is, is wat we hier laten zien op dit toernooi. Daar moeten we de focus op leggen."

"We zijn als spelersgroep bij elkaar gaan zitten om het erover te hebben. Om iedereen z'n zegje te laten doen en er ook gelijk een streep onder te zetten."

Wat het wegsturen van Plak doet met de ploeg, kan Abdelaziz nog niet zeggen. "We zijn hier om een goed EK te spelen en te volleyballen, dus we moeten er zo min mogelijk over nadenken. Of dat lukt, moet gaan blijken."