DSM splitst zich en overweegt verkoop van vervuilender tak

DSM splitst het bedrijf op om zich volledig te richten op gezondheid, voeding en biowetenschap. De bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met het produceren van kunststoffen voor onder meer de auto-industrie worden afgesplitst en op termijn mogelijk verkocht.

DSM begon als mijnbouwbedrijf en richtte zich later op chemie. De bedrijfsonderdelen die worden afgesplitst waren in de eerste helft van het jaar goed voor bijna 1 miljard euro omzet, bijna een kwart van de totale omzet. De beslissing om te splitsen, is volgens de twee hoogste bestuurders van DSM ingegeven door de klimaatverandering. "Door ons volledig te richten op onze gezondheid, voeding en biowetenschap kunnen we wendbaarder en met meer impact opereren."

Het onderdeel dat hoogwaardige soorten plastics maakt, kan volgens de bestuurders minder goed bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. De komende tijd wordt gekeken of verkoop een optie is.

De afgelopen tijd richtte DSM zich al meer op voeding. Vorig jaar werd een onderdeel dat coatingharsen maakt voor 1,6 miljard euro verkocht aan een Duits bedrijf.