Gemeente Den Haag wil dat actievoerders dak Kamergebouw verlaten

"De burgemeester heeft deze manier van demonstreren vanmorgen vroeg verboden. Demonstranten zijn meermaals gevorderd het dak te verlaten", liet de gemeente Den Haag weten via Twitter. De politie staat paraat om de actievoerders weg te halen, laat een politiewoordvoerder weten.

Vijf uur eerder was het zo'n vijftien actievoerders gelukt het dak te beklimmen, zag verslaggever Vincent van Rijn. Anderen werden tegengehouden door de politie. Er stonden al snel vijf politieauto's bij het tijdelijke Kamergebouw, maar agenten stelden zich na het afzetten van de omgeving terughoudend op.

Dreigende rechtszaak

De actie is in de ogen van Greenpeace nodig, omdat het kabinet te weinig doet om de stikstofcrisis aan te pakken, zei Greenpeace Nederland-directeur Andy Palmen vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Hij liet weten dat zijn actievoerders bereid waren tot de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag, volgende week, te blijven zitten. "We hebben tentjes mee."

Eerder dit jaar zette Greenpeace ook al een eerste stap richting een rechtszaak met een sommatiebrief. "We hebben nog een laatste hoop: de Tweede Kamer en het debat na Prinsjesdag over de plannen die er dan liggen", zei Palmen. "Dat wachten we nog af. Als er dan niets goeds ligt, stappen we naar de rechter."