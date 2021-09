Til over impact van transferkeuzes: 'Moeilijkste aan voetballer zijn'

Zijn 5-0 voor Nederland in het WK-kwalificatieduel met Turkije van vorige week dinsdag was veelzeggend. Het was voor Til, die vanmiddag vanaf 16.30 uur met Feyenoord in actie komt tegen Maccabi Haifa in de Conference League, de bekroning van zijn wederopstanding na een periode vol tegenslagen. De glimlach verraadde ook veel.

De wereld ziet er compleet anders uit voor Guus Til. Vorig seizoen kwijnde hij als huurling weg op de bank in Freiburg, maar nu is hij als Feyenoord-sterkhouder en Oranje-international helemaal terug.

De aanvallende middenvelder is na "twee moeilijke jaren" bij Spartak Moskou en SC Freiburg weer een gevierd man. "Keuzes kunnen bepalend zijn voor een carrière, misschien vind ik dat wel het moeilijkste aan voetballer zijn", zegt Til, die sinds zijn komst in De Kuip in juli weer het niveau van zijn AZ-jaren aantikt.

De 23-jarige Til dwong in 2019 een miljoenentransfer naar Spartak Moskou af, maar kon in Rusland de verwachtingen niet waarmaken. Hij zocht in 2020 vervolgens zijn geluk in de Bundesliga bij Freiburg, waar hij mede door blessureleed op de reservebank belandde.

"Op voorhand is het heel moeilijk te bepalen. Iedereen heeft zijn eigen route", zegt Til over die achter ongelukkige keuzes. Bij Feyenoord vond hij als Spartak-huurling wel direct zijn draai vond en hij scoorde onder meer zes keer in de Europese duels van de Rotterdammers.

Goed begonnen

Til is blij dat hij bij Feyenoord weer een belangrijke speler kan zijn. "Dit jaar ben ik goed begonnen en dat heb ik tot nu toe doorgezet, hopelijk gebeurt dit ook de rest van het jaar", zegt hij.

"De Kuip heeft iets magisch. Qua stadion is het niet te evenaren in Nederland. Ik vond Feyenoord vroeger al een indrukwekkende club. Ik geniet er enorm van. Je merkt hoe het leeft in Rotterdam. Alles ademt voetbal hier."