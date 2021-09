In Ede zijn vannacht twintig auto's beschadigd door meerdere branden. De branden woedden volgens de brandweer op zes verschillende plekken in de Gelderse gemeente.

De autobranden vonden plaats in de wijk Veldhuizen, in het noordwesten van Ede. Rond 2.30 uur meldde de brandweer dat de branden onder controle zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de branden zijn ontstaan.