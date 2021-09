Nederlandse honkballers nu al zeker van kwartfinales op EK

De Nederlandse honkballers zijn op de Europese kampioenschappen al zeker van de kwartfinales. Nadat de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije al ruim werd gewonnen (11-0), eindigde het tweede duel met Tsjechië ook in een overtuigende zege (11-1).

Ray-Patrick Didder was de grote man aan Nederlandse zijde. Drie honkslagen zette de rechtsvelder op zijn naam, waaronder een tweehonkslag en een homerun. Nederland moet dinsdag nog een groepswedstrijd spelen, maar de volgende ronde is dus al een feit.

"We willen Europees kampioen worden, we gaan voor niets anders naar Italië toe." Honkbalbondscoach Evert-Jan 't Hoen was zeer stellig aan de vooravond van het EK.

Nederland won de laatste drie Europese titels. In totaal werd al 23 keer het EK gewonnen. Wel ontbraken de honkballers afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio.