AD publiceert artikel over kroongetuige Nabil B. na gewonnen kort geding

AD mag een artikel over kroongetuige Nabil B. publiceren. Dat is maandagavond besloten in een kort geding in Amsterdam, dat was aangespannen door Peter Schouten, de advocaat van B. De publicatie is om 3.00 's nachts verschenen op de site van de krant.

Het artikel, dat is geschreven door AD-misdaadverslaggever Yelle Tieleman, bevat een selectie van de duizenden appberichten die de kroongetuige vanuit de gevangenis uitwisselde met zijn vriendin en familie. B. had tussen september 2017 en februari 2018 de beschikking over een telefoon in zijn cel. Het artikel werpt volgens het AD "een nieuw licht op de rol van de kroongetuige".

ADR Nieuwsmedia, waar het AD deel van uitmaakt, zegt dat letterlijk wordt geciteerd wordt uit de chatberichten. Deze berichten worden dinsdag bij het vervolg van de zaak-Marengo openbaar en dus stelde de mediagroep dat ze gewoon gepubliceerd mogen worden.

In de door AD geciteerde WhatsApp-berichten praat B. veel over zijn onderhandelingen met het OM, en zijn pogingen om iets te verdienen aan zijn getuigenis: "Dit gaat de grootste zaak ooit worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen?" Ook blijken B. en zijn familie al te weten dat de kroongetuigen-deal in maart 2018 bekend zou worden voor de buitenwereld, in tegenstelling tot wat B. later beweerde.

De rechter stelde dat een publicatieverbod een zeer zwaar middel is en dat "het belang van de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan het belang van het beschermen van de eer en goede naam van de eisers".

Aanpassingen

Schouten zei het artikel "tendentieus, vals en onjuist" te vinden en dat "de onderbouwing suggestief is". Hier ging de rechter dus niet in mee. Wel moesten een paar feitelijke aanpassingen worden gedaan, meldt het Parool.

De zaak diende op verzoek van Schouten en ADR Nieuwsmedia achter gesloten deuren. Volgens Schouten was dat noodzakelijk om de veiligheid van B. en zijn familie te waarborgen.

"Ik heb het nooit meegemaakt dat je een artikel schrijft, en als goede journalist wederhoor haalt, en dat er dan ineens een kort geding aangespannen blijkt", zegt Yelle Tieleman in een reactie aan radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. "Tijdens de rechtszaak ging het vervolgens over punten waarover je normaal gesproken in wederhoor over praat: 'dit klopt niet helemaal, dit begrijpen wij anders' enzovoort. Normaal gesproken praat je daar open en eerlijk over, en eventueel voer je correcties door."

De berichten die Tieleman heeft ingezien maken de kroongetuige "onbetrouwbaarder", zegt hij. "Sommige van zijn berichten lijken haaks te staan op zijn eerdere verklaringen. Het beeld bestond hiervoor ook dat zijn familie bestaat uit allemaal maatschappelijk geslaagde mensen, met alleen Nabil als het zwarte schaap. Door deze berichten kan dat beeld wel kantelen."

Zaak tegen Taghi gaat dinsdag verder

De zaak, waarin B. kroongetuige is, gaat dinsdag verder in de extra beveiligde rechtbank in de Amsterdamse wijk Osdorp. In het proces staan hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien andere verdachten terecht. Zij worden beschuldigd van betrokkenheid bij meerdere moorden. Ook worden zij verdacht van pogingen tot moord en het voorbereiden van moorden.

