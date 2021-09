Topman Funda vertrekt vanwege conflict tussen aandeelhouders

De topman van huizenverkoopsite Funda, Quintin Schevernels, stapt aan het einde van dit jaar op. Dat heeft de woningsite bekendgemaakt. Schevernels vertrekt naar eigen zeggen met "pijn in het hart", vanwege een langlopende discussie tussen aandeelhouders over de te voeren koers.

Die discussie speelt zich af tussen aan de ene kant een groep aandeelhouders die af wil van hun aandelen via een gedeeltelijke of volledige verkoop. Maar daarvoor is makelaarsvereniging NVM nodig. Die is meerderheidsaandeelhouder en heeft controle over het concern. De andere aandeelhouders hebben geen stemrecht.

Plan van NVM

Vorige maand werd duidelijk dat makelaarsvereniging NVM de controle over de site nog niet kwijt wil. De vereniging wil alleen een klein belang van de minderheidsaandeelhouders verkopen. Die groep wil juist dat er een nieuwe investering komt (het bedrijf zou tussen de 340 en 410 miljoen euro waard zijn) of naar de beurs wordt gebracht. Het plan van de NVM is volgens de groep "onacceptabel".

Schevernels zei toen tegen het Financieele Dagblad dat het "beste voor Funda is dat er een partij komt die inhoudelijk iets kan toevoegen aan onze strategie". Hij zag zelf het liefst een partij met ervaring met platformtechnologie. Volgens de zakenkrant speelt er al jaren een strijd rondom de woningsite, die zeer winstgevend is.

Veel spanning en onduidelijkheid

Funda's voorzitter van de raad van commissarissen, Marc Renne, zegt over Schevernels vertrek dat hij "Quintin erkentelijk [is] voor het goede werk dat hij de afgelopen drie jaar heeft geleverd". De rvc constateert naar eigen zeggen dat er "veel spanning en onduidelijkheid is" tussen de verschillende belangen van Funda en de aandeelhouders.

De raad is van plan op korte termijn met de aandeelhouders te gaan praten om te zorgen voor duidelijkheid. Op basis daarvan zal ook een profiel van de nieuwe topman worden opgesteld.