Internationale gemeenschap haalt miljard euro op voor hulp aan Afghanistan

Op een internationale VN-donorconferentie is bijna een miljard euro toegezegd voor hulp aan Afghanistan en zijn buurlanden. Met het geld moeten onder meer medische en sanitaire voorzieningen worden gebouwd en moet voedsel worden verdeeld. Een deel is ook bedoeld voor hulp aan landen die Afghaanse vluchtelingen opvangen.

Volgens VN-chef Guterres vrezen de Afghanen voor instorting van het hele land. Aan het einde van de maand kan al het voedsel op zijn. 14 miljoen mensen staan volgens hem op de rand van de hongerdood en 93 procent van de huishoudens in het land heeft niet voldoende eten.

Volgens berekeningen van de Verenigde Naties heeft Afghanistan voor het eind van dit jaar zo'n half miljard euro nodig om de honger te bestrijden. Bovendien zou het Afghaanse zorgsysteem op instorten staan. Verder is er geld nodig voor scholen.

13,5 miljoen euro vanuit Nederland

Nederland trekt 13,5 miljoen euro extra uit voor hulp aan de Afghanen. Van het bedrag zal 10 miljoen euro via een VN-fonds worden besteed aan onder meer voedsel, medische zorg en water. Eerder werd al 10 miljoen euro toegezegd.

"Het menselijk lijden in het land is groot en groeit", zegt demissionair minister De Bruijn voor Ontwikkelingssamenwerking. "De bevolking heeft nu onze hulp nodig. Tegelijk zijn in de afgelopen jaren veel Afghanen naar de buurlanden gevlucht: we moeten hen en de gemeenschappen die ze opvangen niet vergeten."

Mensenrechten

Op de conferentie in het Zwitserse Genève zijn nu nauwelijks eisen gesteld aan de Taliban, de nieuwe machthebbers in Afghanistan. Wel is gezegd dat verdere samenwerking met de Taliban zal afhangen van in hoeverre die terreurorganisatie de mensenrechten zal respecteren.

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet betichtte de Taliban eerder vandaag van moord op medewerkers van de voormalige Afghaanse regering en hun familieleden. Haar kantoor heeft geloofwaardige berichten binnengekregen dat ze zonder aanklacht zijn opgepakt, zegt ze. De Taliban zouden van deur tot deur gaan om medewerkers van de vorige regering op te sporen.