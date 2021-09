Koeman over 8-2 nederlaag tegen Bayern: 'Mogelijkheid om dat recht te zetten'

De klap dreunde lang na in Barcelona. Lionel Messi stond minutenlang moederziel alleen op het veld. Het ongeloof was groot. Het was vrijdagavond 14 augustus, dinsdag precies 13 maanden geleden. Bayern München vernederde FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Uitslag: 8-2.

Lionel Messi staat moederziel alleen op het veld na de 2-8 tegen Bayern München - ANP

De historische nederlaag betekende ook het ontslag voor toenmalig trainer Quique Setién en het begin van het hoofdstuk Ronald Koeman, die een kleine week na de nederlaag werd aangesteld. Nu treffen de twee ploegen elkaar weer, in de groepsfase van de Champions League dit keer. "We hebben gesproken over wat er gebeurde meer dan een jaar geleden", zegt Barcelona-trainer Koeman over die dag. "Veel van de huidige spelers waren er toen ook. Ze hebben die avond veel te lijden gehad. We weten dat we de mogelijkheid hebben om dat recht te zetten."

Koeman over historisch 8-2 nederlaag tegen Bayern: 'Ze hebben die avond veel te lijden gehad' - NOS

Dat zal een zware taak worden. FC Barcelona kampt met veel blessures. Koeman heeft vooral veel offensieve problemen. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé en Ansu Fati zijn nog niet fit. Martin Braithwaite voegde zich in de ziekenboeg met een knieblessure. "We weten heel goed dat Bayern München een geweldig team is. Ook met geweldige individuele vaardigheden. Zeer ervaren spelers. Dit wordt een ingewikkelde wedstrijd. Maar we hebben hoge verwachtingen en de wil om deel te nemen aan de Champions League. En we spelen thuis, dus we hopen op een goed resultaat om deze nieuwe editie van de Champions League te beginnen." Bayern München is de favoriet in groep E, met FC Barcelona als goede nummer twee. Benfica en Dinamo Kiev complementeren de poule.