Noodweer ontwikkelt zich 'in moordend tempo' boven delen van het land

In de omgeving van Barneveld en Lunteren in Gelderland waaide het hevig en kwamen hagelstenen uit de lucht. Delen van straten en campings staan blank, meldt Omroep Gelderland .

Vanuit meerdere plaatsen komen meldingen binnen. Zo vielen in het Limburgse Swalmen en Arcen grote takken op de weg, meldt 1Limburg . In Roggel moest een supermarkt gesloten worden vanwege wateroverlast.

Zware regen- en onweersbuien trekken momenteel over het midden, oosten en zuidoosten van het land. Het gaat om lokale buien die voor schade zorgen.

Weerplaza zegt dat de buien "zich in moordend tempo ontwikkelen". De buien trekken in de loop van de avond in noordelijke richting.