'Facebook hanteert dubbele standaard voor vips die regels overtreden'

Binnen Facebook bestaat een dubbele standaard, waardoor ten minste 5,8 miljoen gebruikers zich niet aan dezelfde regels hoeven te houden als de rest van Facebook. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne documenten en gesprekken met betrokkenen. Het getal van 5,8 miljoen is overigens een fractie van het totaal aantal gebruikers: dat bedraagt 2,89 miljard.

Volgens de krant bewijzen de documenten dat het systeem, dat intern ook wel cross check of XCheck wordt genoemd, op bepaalde momenten bekende mensen heeft beschermd wier berichten laster of oproepen tot geweld bevatten. Dat is inhoud die normaal gesproken strafbaar is volgens de Facebook-regels.

Fouten ondervangen

Het systeem was oorspronkelijk bedacht om fouten in moderatie te ondervangen, maar vanwege onderbezetting werden de regels bij mensen op een bepaalde vip-lijst helemaal niet meer toegepast, aldus de krant. De vip-status geldt voor bijvoorbeeld politici, voetballers, tv-bekendheden en mensen met veel online volgers.

Intern lijkt er ook ongemak te bestaan over het systeem. "We doen in werkelijkheid niet wat we publiekelijk zeggen te doen", staat in een vertrouwelijk intern stuk. De handelwijze wordt een "vertrouwensbreuk" genoemd. "In tegenstelling tot de rest van onze gemeenschap kunnen deze mensen onze regels overtreden zonder dat het consequenties heeft."

In een reactie zegt Facebook dat veel van de documenten waarop de krant zich baseert gedateerd zijn en dat de inhoud "bij elkaar is gebracht om een verhaal te creëren dat het belangrijkste punt verdoezelt: Facebook heeft de problemen zelf ontdekt en aangepakt". De krant stelt daartegenover dat Facebook "jaren geleden" al zou hebben gezien dat de uitzonderingen onacceptabel waren, maar dat het systeem toch bleef bestaan en zelfs doorgroeide.

Voetballer Neymar

Als voorbeeld licht The Wall Street Journal de Braziliaanse voetballer Neymar eruit. In 2019 werd hij beschuldigd van een verkrachting; hij verdedigde zichzelf in een video op Facebook en Instagram. Daarin toonde hij onder meer de naam van de vrouw en naaktfoto's van haar. Volgens Neymar werd hij afgeperst.

Normaal gesproken, schrijft de krant, zou het bericht direct worden verwijderd. Maar het bleef meer dan een dag staan door een blokkade in het systeem. Daarnaast zou, volgens de regels van Facebook, ook Neymars account zelf verwijderd moet worden. Ook dat gebeurde niet. Neymar bleef de beschuldigingen tegenspreken en er werd geen aanklacht ingediend.

Waar de krant ook op wijst, is dat Facebook met dit systeem zijn eigen toezichtsraad misleidt. De Facebook Oversight Board, ingesteld door het bedrijf zelf, vroeg om te gaan bijhouden hoe vaak er fouten worden gemaakt als het bekende gebruikers modereert. Volgens Facebook is het niet mogelijk om dit bij te houden en wordt iedereen hetzelfde behandeld.

In een reactie zegt Facebooks toezichtsraad al vaker bezorgd te zijn geweest over "het gebrek aan transparantie in Facebooks moderatieproces":